Наградиха полицаи от Монтана, след като спасиха младеж от самоубийство

Полицаи от Монтана бяха отличени, след като спасиха живота на 21-годишен мъж, направил опит за самоубийство. Подобни случаи са рядкост за региона.

Инцидентът е станал миналата седмица. Сигналът е подаден около 1:40 часа за човек, намиращ се на високата рампа на скейтборд площадката в парк „Слънчевата градина“ в Монтана.

На място незабавно се отзовали полицаите Добрин Кьосин и Любомир Иванов. По думите на Кьосин младежът се бил качил на второто ниво на рампата и се бил завързал с въже.

„Беше се качил на второто ниво и се беше вързал с въже от палатка. Дърпаше се и не можеше да диша“, разказа полицаят.

Кьосин успял да убеди младия мъж да позволи на колегата му да се качи при него и да отреже въжето.

„Първоначално отказваше, викаше за помощ и казваше, че ще се самоубие. В един момент обаче се съгласи“, допълни той.

Без да се колебае, Любомир Иванов се качил на рампата, отрязал въжето и поел изнемощелия младеж.

Началникът на сектор „Психологична лаборатория“ към Института по психология на МВР главен инспектор Димчо Лишковски коментира, че при подобни ситуации координацията между екипите на място е от решаващо значение за успешното овладяване на кризата, съобщава БТА.

Днес директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана старши комисар Мариян Божинов връчи грамота и писмена похвала на Добрин Кьосин, който има 21 години стаж в системата. През следващите дни същото отличие ще получи и Любомир Иванов, който работи в МВР от две години и в момента е командирован в Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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