Наградиха призьорите в турнира по водно спасяване край Варна

Снимка Община Варна

38 състезатели взеха участие в четвъртия турнир по водно спасяване за Купата на „Св. св. Константин и Елена“, който бе организиран от Aquahouse Thermal & Beach със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Състезанието събра едни от най-добрите водни спасители в страната, които премериха сили в дисциплините 100 метра свободен стил, 50 метра извличане на манекен и щафета 4х50 метра със спасителен буй. Турнирът има за цел да популяризира водно спасителната професия, да оцени готовността и професионалните качества на спасителите и да насърчи обмена на професионален опит.

На 100 метра свободен стил при мъжете победител е Денис Каракашев (Гладиатор) с време 1:01.81 мин, следван от представителите на домакините Владимир Станков с 1:01.90 мин и Живомир Добрев с 1:04.35 мин.

При жените в дисциплината 100 метра свободен стил първото място спечели Красимира Алексиева (Саламандър) с време 1:26.58 мин.

В дисциплината 50 метра извличане на манекен при мъжете призовата тройка оформиха Владимир Станков с време 44.41 мин, Живомир Добрев с 47.59 мин и Явор Георгиев с 48.97 мин - всички от тима на „Св. св. Константин и Елена“.

В щафетата 4х50 метра със спасителен буй първото място спечели отборът на „Св. св. Константин и Елена“ с време 2:23.13 мин, пред състава на „Гладиатор“ с 2:28.03 мин и тима на „Саламандър“ с време 2:48.79 мин.

В крайното комплексно класиране първи е отборът на „Св. св. Константин и Елена“ със 162 точки, следван от „Гладиатор“ със 136 пункта и „Градски плаж“ със 110 точки. Главен съдия на турнира бе Вили Цеков – зам. председател на БЧК Варна.

Победителите в отделните дисциплини и комплексното класиране бяха наградени с купи и медали от заместник-кмета на Община Варна София Колева, която поздрави участниците за високото ниво на подготовка, професионализъм и спортсменски дух, съобщи Пресцентър на Община Варна

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