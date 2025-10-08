Наградиха треньора на "Боил"

Снимки Фейсбук, Красимир Кирилов

Варненският "Боил" спечели Отборна купа за второто място на завършилия държавен турнир по кикбокс в стил" фулконтакт" "Купа Варна". Почетен приз за " Заслужил треньор" пък получи главния треньор на клуба Красимир Кирилов.

"Боил" участва с 22 състезатели в стил " фулконтакт", почти всичките от тях нови, с двама бойци в стил "лайтконтакт" в отборното първенство.

Те спечелиха 7 златни, 7 сребърни и 4 бронзови медала, с един златен медал по-малко от първия в класирането СК "Вокил" Варна. Два от медалите на "Боил" са в "лайтконтакт".

По време на откриването на турнира, Българска конфедерация по кикбокс и муай тай и нейния шеф Галин Димов връчиха почетен плакет "Заслужил треньор " на Красимир Кирилов за заслуги в спорта кикбокс.

Шампиони в своите категории от "Боил" станаха Артем Калиев, Максим Петров, Анабел Борисова, Емануил Иванов, Росен Шеев и Дамян Златев.

Златните медалисти трябваше да бъдат повече, но съдийския апарат прояви доза субективизъм, особено на срещата на Никола Христов в стил" лайтконтакт", на който видимо му беше отнета възможността да стигне до златният медал, коментира Кирилов.

Основната част от състезателите на клуба в този турнир бяха нови момчета и момичета, повечето от които играят за първи път на официален турнир, и са ученици на Спортно училище “Георги Бенковски “ гр.Варна .

Благодарим за участието на всички състезатели, и сме убедени , че на следващото състезание всички те ще покажат още по-добри резултати. Благодарим за подкрепата на всички родители и близки на участниците, защото подкрепата Ви им дава мотивация за успешно представяне, каза още Кирилов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!