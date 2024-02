Наградите „Грами“: Тейлър Суифт влезе в историята с четвърта победа за албум на годината

Снимка Фейсбук, Тейлър Суифт

Тейлър Суифт спечели наградата "Грами" за албум на годината и стана единственият изпълнител, който печели най-голямата награда на музикалната индустрия четири пъти в кариерата си.

Суифт спечели отличието за поп албума "Midnights" на церемония, доминирана от жени музиканти, пише БГНЕС.

Били Ейлиш спечели наградата за песен на годината за "What Was I Made For?" - балада, написана за саундтрака на филма "Барби". Майли Сайръс получи отличието за запис на годината за своя химн за овластяване "Flowers".

Най-добър нов изпълнител стана R&B и поп певицата Виктория Моне.

Победителите бяха избрани от музикантите, продуцентите, техниците и други, които съставляват Академията за звукозапис. През последните години групата работи за разнообразяване на състава си, като кани повече жени и цветнокожи в редиците си.

Наградите "Грами", най-високите отличия в музикалната индустрия и бяха раздадени на церемония на 4 февруари, излъчена по CBS и водена от Тревър Ноа.

Ето и списъка на победителите в отделните категории по време на телевизионната церемония:

АЛБУМ НА ГОДИНАТА

"Midnights", Тейлър Суифт

ЗАПИС НА ГОДИНАТА

"Flowers", Майли Сайръс

ПЕСЕН НА ГОДИНАТА

"What Was I Made For?", Billie Eilish (от филма "Barbie"); Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, автори на песента

НАЙ-ДОБЪР НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Виктория Моне

НАЙ-ДОБЪР ПОП ВОКАЛЕН АЛБУМ

"Midnights", Тейлър Суифт

НАЙ-ДОБРО ПОП СОЛОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

"Flowers", Майли Сайръс

НАЙ-ДОБЪР АЛБУМ НА MUSICA URBANA

"Manana Sera Bonito", Karol G

НАЙ-ДОБЪР КЪНТРИ АЛБУМ

"Bell Bottom Country", Lainey Wilson

НАЙ-ДОБРА R&B ПЕСЕН

"Snooze", автор SZA; Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solana Rowe & Leon Thomas, автори на песни

НАГРАДА НА ДР. DRE GLOBAL IMPACT AWARD

Jay-Z

Брус Спрингстийн и други музикални звезди отдадоха почит на рокаджията Джон Бон Джоуви на годишната благотворителна вечер преди наградите "Грами", като изпълниха хитове като "Blaze of Glory" от богатия рок каталог на певеца.

Бон Джоуви основава едноименната група през 1983 г. в Ню Джърси и помага за оформянето облика на тежкия китарен рок на 80-те години. 61-годишният изпълнител беше избран за тазгодишния "Човек на годината" от MusiCares - благотворително звено на Звукозаписната академия, което набира средства за подпомагане на музиканти със здравни проблеми.

