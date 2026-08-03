Нахапаното от куче 6-годишно момиченце ще бъде транспортирано в пловдивска болница

Снимка: Булфото

Детето, което беше жестоко нахапано от куче, ще бъде транспортирано в болница в Пловдив. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Припомняме, че лицето на 6-годишното момиченце е обезобразено след нападението на четириногото. Според информация на БНТ става въпрос за куче порода Кане Корсо.

Инцидентът е станал около 18:00 ч. днес в казанлъшкото село Кънчево. Детето е нахапано в двор на близки в селото.

Първоначално момиченцето е транспортирано в болница в Стара Загора, но предстои да бъде преместено в Пловдив. Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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