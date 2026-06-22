Нахлуха в дома му и пребиха с метална тръба бай Иван Кръчмаря

Кадър Булфото

Счупен нос, тежки вътрешни травми, отлепен бъбрек и 28 шева по тялото. Това са само част от пораженията, които 70-годишният Иван Иванов, известен в Долна махала като Бай Иван Кръчмаря, носи след брутален побой в собствения си дом. Двама мъже нахлули в къщата му вечерта на 20 май, въоръжени с метална тръба, и повече от половин час го налагали безмилостно, докато го унижавали и заплашвали с убийство.

За жестокото насилие разказа пред TrafficNews дъщерята на Иван Иванов – Таня.

Инцидентът е станал вечерта на 20 май 2026 г. Насилието е продължило повече от половин час, а възрастният мъж е бил удрян с метална тръба, унижаван и заплашван.

„Баща ми е познат в селото като Бай Иван Кръчмаря. Навремето е стопанисвал местния хоремаг, а и до днес гледа животни, като много хора купуват продукция от него. На 20 май той бил в магазина с още двама свои съселяни. Гледали финала за Купата между ЦСКА и Локомотив. По едно време дошли Л. и Я. от етническата махала и седнали при тях. Всички са консумирали алкохол, включително и баща ми“, разказа Таня.

„Л. започнал да го псува и заплашва. Тогава баща ми му направил забележка да млъкне, защото не обиждат него. Л. веднага се обърнал срещу него и му казал, че той е следващият. След това всички се прибрали по домовете си“, твърди дъщерята.

Според сигнала малко по-късно заплахата била осъществена.

„Баща ми бил вкъщи. Запалил печката и легнал да догледа мача. Тогава Л. се върнал с още един мъж. Изкъртили метална тръба от оградата, влезли вътре и започнали да го налагат. Освен побоя са го унижавали, плюли са го и дори са уринирали върху него. Гаврата е продължила около 30 минути.

Накрая съборили кюнеца на печката и къщата започнала да се пълни с дим. Баща ми успял да излезе навън и сам да подаде сигнал на телефон 112“, разказва Таня.

След пристигането на екипи на Спешна помощ и полиция пострадалият е бил транспортиран в болница.

„Установиха отлепен бъбрек, тежки вътрешни травми, счупен нос и множество наранявания по цялото тяло. Има 28 шева. Беше обезобразен“, казва още дъщерята.

Според близките на пострадалия първоначално действията по случая са се движели бавно. Те твърдят, че едва след като наели адвокат и подали официална жалба, разследването е било активизирано.

„На 28 май започнаха реални действия, след като адвокатът ни изготви жалба. Само няколко дни по-късно извършителят беше задържан. Сега баща ми се възстановява вкъщи, но всички се страхуваме от евентуално отмъщение“, допълва Таня.

Адвоката на пострадалия Иван Иванов заяви, че към момента Л. е привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда и отправяне на закана за убийство.

„На обвиняемия е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „Задържане под стража“, която вече е потвърдена и от Окръжен съд. В момента се работи по установяването на втория извършител. Л. не е дал обяснения. Налице са и данни за още едно престъпление, което би могло да доведе до по-тежка правна квалификация и евентуално прехвърляне на делото към Окръжна прокуратура“, заяви Борисов.

По думите му от събраните до момента доказателства няма данни пострадалият да е провокирал нападението.

„Двамата са се познавали от години. Имали са отношения помежду си, като обвиняемият дори дължи пари на моя клиент за закупено животно. Притеснително е, че осем дни случаят не е бил докладван и едва след наш сигнал е започнало досъдебно производство“, посочи адвокатът.

От държавното обвинение заявиха, че Районна прокуратура – Пловдив е била сезирана чрез жалба на пострадалия на 28 май 2026 г., а още на следващия ден е било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129 от Наказателния кодекс – умишлено причиняване на средна телесна повреда.

От прокуратурата уточняват, че паралелно с това в РУ – Хисаря е била образувана преписка по случая, чиито материали също са били изпратени на 28 май и присъединени към вече образуваното производство.

„Към момента не е констатирано забавяне по разследването с оглед датата на сезиране на Районна прокуратура – Пловдив и факта, че още на следващия ден е било образувано досъдебно производство. Под ръководството на наблюдаващ прокурор са извършени множество процесуално-следствени действия, включително разпити на свидетели, оперативно-издирвателни мероприятия, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени писмени доказателства“, посочват от държавното обвинение.

След установяването на предполагаемия извършител на 3 юни 2026 г. срещу него са били повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда и закана за убийство. Той е бил задържан за срок до 72 часа, а впоследствие Районен съд – Пловдив е постановил постоянна мярка „Задържане под стража“, потвърдена и от Окръжен съд – Пловдив.

Разследването продължава, като се изяснява участието на втори нападател и всички обстоятелства около тежкия инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!