Находки от Варненския халколитен некропол ще бъдат показани в Букурещ

снимка РИМ - Варна

Находки от Варненския халколитен некропол, включително най-старото обработено злато в света, ще бъдат показани в Общинския музей в Букурещ, съобщиха днес от Регионалния исторически музей (РИМ) във Варна. Изложбата "Пътешествието отвъд: Погребалните обреди във Варна и региона през древността" ще бъде открита на 23 октомври. Тя ще остане в Румъния до 29 март 2026 г.

Повечето от артефактите, които ще бъдат показани в Букурещ, са част от постоянната експозиция на Археологическия музей в българския крайморски град. Изложба с намереното във Варненския некропол ще бъде представена за пръв път в Румъния. Концепцията на експозицията е да илюстрира представите на древните обитатели на днешните български земи за отвъдния живот и практикуваните от тях погребални обреди. Посетителите ще имат възможност да проследят развитието на разбиранията за задгробния живот през праисторическата, античната и средновековната епоха. Експонатите са свързани с проучвания, проведени при спасителни или редовни археологически разкопки най-вече през втората половина на XX век.

Погребалните обреди дават богата информация за религиозните възгледи и за организацията на обществото, подчертават от РИМ – Варна. Данните за погребалните практики в региона показват, че колкото по-назад във времето се проследяват, толкова по-богати са гробните дарове.

БТА припомня, че през юли тази година находки от Варненския халколитен некропол бяха включени в изложбата „По вълните на Черно море през вековете“, показана в централата на ЮНЕСКО в Париж, предаде БТА.

