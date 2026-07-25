Наказаха с пет места Никола Цолов заради катастрофата в Унгария

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Българският пилот Никола Цолов ще потегли от 12-ото място в основното състезание от Формула 2 на пистата „Хунгароринг“, след като получи наказание от стюардите на Международната автомобилна федерация.

Първоначално Цолов си беше осигурил седма стартова позиция, но бе санкциониран с връщане от пет места заради инцидент със Себастиан Монтоя по време на съботния спринт.

Двамата пилоти се сблъскаха в заключителните обиколки, когато българинът предприе атака от вътрешната страна, припомня БГНЕС. Контактът доведе до отпадането и на двамата, след като автомобилите им получиха повреди.

След анализ на случилото се стюардите определиха, че отговорността за инцидента е на Цолов, и наложиха наказание, което ще важи за неделната надпревара.

Това значително усложнява задачата на българина, тъй като „Хунгароринг“ е сред трасетата, на които изпреварванията са най-трудни. Въпреки силното си представяне през целия състезателен уикенд, Цолов ще трябва да си пробива път от средата на колоната, ако иска да се бори за челните позиции.

Редактор "Екип на Петел",

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