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Наказаха с пет места Никола Цолов заради катастрофата в Унгария

25.07.2026 / 19:51 0

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Българският пилот Никола Цолов ще потегли от 12-ото място в основното състезание от Формула 2 на пистата „Хунгароринг“, след като получи наказание от стюардите на Международната автомобилна федерация.

Първоначално Цолов си беше осигурил седма стартова позиция, но бе санкциониран с връщане от пет места заради инцидент със Себастиан Монтоя по време на съботния спринт.

Двамата пилоти се сблъскаха в заключителните обиколки, когато българинът предприе атака от вътрешната страна, припомня БГНЕС. Контактът доведе до отпадането и на двамата, след като автомобилите им получиха повреди.

След анализ на случилото се стюардите определиха, че отговорността за инцидента е на Цолов, и наложиха наказание, което ще важи за неделната надпревара.

Това значително усложнява задачата на българина, тъй като „Хунгароринг“ е сред трасетата, на които изпреварванията са най-трудни. Въпреки силното си представяне през целия състезателен уикенд, Цолов ще трябва да си пробива път от средата на колоната, ако иска да се бори за челните позиции.

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