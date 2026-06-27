Наказание на Рафаел Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

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Никола Цолов се изкачи в зоната на точките в спринтовото състезание от Формула 3 в Австрия няколко часа след финала, след като стюардите наложиха 5-секундно наказание на Рафаел Камара.

Бразилският пилот финишира шести, но бе разследван за инцидент с Оливър Гьоте още в третия завой на надпреварата, посочва БНР. При атаката си Камара закачи автомобила на пилота на MP Motorsport и го завъртя, което доведе до верижна катастрофа, в която бе замесен и Никола Цолов.

След разглеждане на случая и изслушване на всички участници в инцидента стюардите прецениха, че вината е изцяло на Камара и му наложиха 5-секундна санкция.

Така бразилецът се смъкна до деветото място в крайното класиране, а Роман Билински, Куш Майни и Никола Цолов спечелиха по една позиция.

За българския пилот това означава осмо място и една точка от спринтовото състезание. Благодарение на спечелената точка Цолов намали изоставането си от лидера в генералното класиране Габриеле Мини на девет точки.

В същото време Камара загуби три пункта и вече има преднина от 11 точки пред българина.

Редактор "Екип на Петел",

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