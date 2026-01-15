Наказание за 27-годишен, откраднал автомобил във Варна с намерение да го присвои

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Условна присъда получи 27-годишен мъж за кражба на автомобил. Деянието е извършено във Варна в условията на повторност, като предмет на кражбата е моторно превозно средство и случаят е немаловажен, съобщават от Варненския районен съд.

За времето от следобеда на 11 юни до сутринта на 12 юни миналата година подсъдимият откраднал лек автомобил „Рено" с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1 от Наказателния кодекс. Стойността на чуждото превозно средство е за около 1800 лева.



Причинените имуществени вреди са възстановени. По силата на одобрено от Районен съд – Варна споразумение между страните, с признание на вината, на подсъдимия бе наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Сторените по делото разноски се възлагат на подсъдимия.

Съдебният акт е окончателен.

