Наказание "забележка" отнесе депутатът Тричков от ПБ заради квалификации от трибуната на НС

Булфото

Председателят на парламента Михаела Доцова наложи наказание "забележка" на депутата Стоян Тричков от Прогресивна Българиязаради квалификации, използвани в декларация от парламентарната трибуна, определени като обидни и недопустими.

След искания от няколко парламентарни групи за санкция, Доцова заяви, че досега е проявявала търпение към острия тон в залата, но то има граници:



"Тук бяха чувани през тези три месеца думи, които наистина обиждаха или оскърбяваха народни представители, други органи на власт, органи на власт от други държави. Тогава проявих търпение, но всяко търпение трябва да има някакъв край и в този ред на мисли аз смятам, че декларацията, която изчете господин Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон".

Наказанието беше наложено след поредица процедурни спорове по време на пленарното заседание, предаде БНР.

С декларация на "Прогресивна България" започна последната пленарна седмица преди лятната ваканция на парламента. От "Прогресивна България" заявиха, че са против отпускането на нови средства и оръжия за Украйна и призоваха за дипломатически усилия за прекратяване на войната. От формацията обвиниха опозицията в кампания с манипулации срещу кабинета.

Депутатът Стоян Тричков каза:

"Решението е в съвместни дипломатически усилия за мирни преговори и прекратяване на военните действия. Вижте кои са онези, които твърдят, че лъжем и даваме пари на Украйна и си противоречим! Вижте кои са тези хора! Тези хора не са се объркали. Тези хора са лъжци и долни манипулатори".

Редактор "Екип на Петел",

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