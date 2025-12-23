Наказания за двама варненци за държане на наркотици

Снимка: Булфото

29-годишен мъж е засечен през нощта на 2-ри срещу 3-ти декември тази година от полицейски патрул в района на „Гръцката махала“ във Варна да държи без надлежно разрешително три полиетиленови пликчета с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с различно процентно съдържание на активно действащ наркотичен компонент.

Откритите у него наркотични вещества са оценени на обща стойност за около 30 лева. 29-годишният мъж има предходна съдимост. В бързо производство, за конкретното деяние съдът одобри споразумение, с което на подсъдимия беше наложено ефективно наказание от 3 месеца лишаване от свобода, което да бъде търпяно при първоначален строг режим.

Също за държане на наркотик, Варненският районен съд наложи наказание от 3 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок на 35-годишен мъж, хванат с високорисково наркотично вещество на 30 март 2024 г. При проверка на тази дата у него са открити опаковки с марихуана, на обща стойност за около 43 лева. Подсъдимият е осъждан.

Веществените доказателства по делата – опаковките и остатъците от наркотичните вещества се предават за унищожение. Съдебните актове са окончателни и влизат в сила веднага.

