Наказания за петима водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотик

25-годишен мъж е установен да шофира лек автомобил „БМВ“ на 7 декември тази година във Варна след употреба на марихуана. Наркотичното вещество е било установено при направена проверка на водача на място с дрегер-тест за наркотици. Освен това 25-годишният подсъдим е държал в себе си пакетче марихуана на стойност около 10 лева, като случаят е маловажен.

Делото приключи с постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината. За всяко от деянията бяха определени отделни наказания, като подсъдимият трябва да изтърпи общо наказание в размера на най-тежкото от тях – 4 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години, към което съдът присъедини и глоба от 500 лева. В продължение на една година и 4 месеца 25-годишният ще бъде лишен от право да управлява МПС.

В друго разглеждано дело, съдът наложи условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода на 24-годишен водач, хванат да управлява автомобил „Мерцедес“ след употреба на кокаин. Деянието е установено при проверка във Варна на 25 август миналата година. Подсъдимият бе лишен от право да управлява автомобил в продължение на една година и 4 месеца.

В бързо производство и по силата на споразумение с признаване на вината, съдът наложи също условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода на 27-годишен водач, шофирал с алкохолна концентрация от 1,37 на хиляда. Той е засечен зад волана на лек автомобил „Тойота“ на 7 декември т.год. по пътя Бургас – Варна, в района на разклона за курортен комплекс „Камчия“. Шофьорската книжка на подсъдимия ще бъде отнета за срок от една година и три месеца.

За случай от 6 декември тази година, при който 48-годишен мъж в село от община Долни Чифлик управлявал „Форд“ с концентрация на алкохол в кръвта 0,98 на хиляда, но след като е бил осъден с влязла в сила присъда през 2024 г., отново за шофиране след употреба на алкохол, съдът наложи ефективно наказание. Със споразумение, на подсъдимия бе наложено наказание от 7 месеца лишаване от свобода при общ режим, както и лишаване от правоуправление за срок от една година и 7 месеца.

Районният съд във Варна наложи условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода на 58-годишен водач, хванат да управлява на 3 декември т.год. автомобил „Мицубиши“ с алкохолна концентрация от 1,42 промила. Подсъдимият бе лишен от право да управлява МПС за срок от една година и 3 месеца.

С протоколни определения по четири от делата съдът постанови леките автомобили, послужили за извършване на престъплението и съответно собственост на подсъдимите, да бъдат отнети в полза на държавата, а в един от случаите бе присъдена равностойността на автомобила.

Постигнатите и одобрени от съда споразумения са окончателни.

