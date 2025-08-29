Наказания за румънски шофьор, причинил катастрофа, отнела живота на детето му

Снимка: Булфото

Апелативният съд във Варна потвърди условната присъда на румънски гражданин, който в пътен инцидент по непредпазливост е причинил смъртта на 7-годишния си син и тежка телесна повреда на дъщеря си. Окръжният съд в Разград е осъдил 54-годишния А. П. на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено с 3-годишен изпитателен срок. Година и половина мъжът няма да има право да шофира. Подсъдимият обжалва първоинстанционната присъда с искане за да бъде оправдан.



А. П., съпругата и двете им деца били на почивка у нас и на 11 септември 2016 г. отпътували към родината си. По пътя Разград – Русе мъжът застигнал Фолксваген, управляван от молдовски гражданин. Предприел изпреварването му без да се убеди, че има достатъчно разстояние и че може да го направи за кратко време, връщайки се безпрепятствено в напуснатата пътна лента. При изпълнение на маневрата румънският гражданин се движел със скорост около 130 км/ч. Рязко се прибрал в дясната лента, пресичайки пътя на фолксвагена. Въпреки реакцията на молдовския шофьор да натисне спирачката, последвал удар между двете коли. Автомобилът на румънеца излязъл от пътното платно, ударил се в крайпътно дърво и се преобърнал по таван. На място починало малкото дете на семейството. С различни травми били шофьорът, съпругата и дъщеря им.

Подсъдимият твърди, че е шофирал с около 90 км/ч, не е предприемал изпреварване, а е бил ударен отзад. Проверката на тази теза от въззивния съд доведе до извода, че тя не се подкрепя от доказателства. Проведен бе повторен разпит на всички вещи лица по автотехническите експертизи.

Несъмнено е доказано, че чуждият гражданин е използвал лентата за насрещно движение без да може безпрепятствено да се върне в своята и че не е имал достатъчно свободен път за изпреварване, така че да се върне безопасно пред фолксвагена, без да принуждава водача да намалява скоростта си – каквото е изискването на закона.



Първоинстанционният съд е наложил наказание под минимума, като е приел, че и най-лекото, предвидено в закона, би било несъразмерно тежко. Въззивният съд не споделя това решение, но поради липса на протест от прокуратурата, е лишен от правото да увеличи размера на наказанието. Степента на обществена опасност на деянието е много висока предвид изключително рисковото поведение на подсъдимия, се казва в съдебното решение. В сериозен риск са били поставени животът и здравето на пътуващите в управлявания от А. П. автомобил, но и на тези в изпреварваната и насрещно движещите се коли.

Поведението му на инкриминираната дата не е било изолирано. Предходната година той е бил санкциониран за превишена скорост. Към отчетените от първата инстанция смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало, образование и трудовата ангажираност, въззивният съд добави изключителната тежест на загубата на собственото му дете и сериозните травми на дъщеря му. Продължителността на наказателното производство също се причислява към смекчаващите обстоятелства. Времетраенето на процеса се дължи на това, че участници в произшествието са граждани на различни страни, престъплението е на територията на трета държава и това е предопределило отнемащи време процедури по линия на международното сътрудничество.



Приложението на института на условното осъждане е правилно тъй като мъжът е неосъждан, образован, с утвърдени трудови навици, изпълнява хуманната професия на лекар, с добра социална и семейна репутация. По тези причини условното наказание може да окаже необходимото корекционно въздействие, смята и горната инстанция. Решението, с което Апелативен съд – Варна измени присъда на Окръжния съд в Разград, подлежи на обжалване пред ВКС.

