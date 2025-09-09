Наказанията за причинителите на пожари не са леки, но трудно се установяват

Снимка: Пиксабей

95% от пожарите са свързани с човешка дейност и затова трябва да бъдем отговорни, заяви в интервю за Радио Пловдив старши комисар Васил Димов, директор на Районната Противопожарната служба.

От началото на годината пловдивските огнеборци са гасили 2400 пожара, което е със 180 по-малко в сравнение с предходната година.

Въпреки това при пожари са загинали 8 души, а пострадалите са с 14 повече в сравнение с миналата година, съобщи Димов.

700 са пожарите, възникнали в жилищни домове, основно през отоплителния сезон, допълни още той.

„Наказанията за причинени пожари не са леки, но извършителите се установяват трудно“, обясни Димов и призова за по-голяма гражданска отговорност за пожарна безопасност.

