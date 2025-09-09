реклама

Наказанията за причинителите на пожари не са леки, но трудно се установяват

09.09.2025 / 08:36 1

Снимка: Пиксабей

95% от пожарите са свързани с човешка дейност и затова трябва да бъдем отговорни, заяви в интервю за Радио Пловдив старши комисар Васил Димов, директор на Районната Противопожарната служба.

От началото на годината пловдивските огнеборци са гасили 2400 пожара, което е със 180 по-малко в сравнение с предходната година.

Въпреки това при пожари са загинали 8 души, а пострадалите са с 14 повече в сравнение с миналата година, съобщи Димов.

700 са пожарите, възникнали в жилищни домове, основно през отоплителния сезон, допълни още той.

„Наказанията за причинени пожари не са леки, но извършителите се установяват трудно“, обясни Димов и призова за по-голяма гражданска отговорност за пожарна безопасност.

 

kris (преди 13 минути)
Рейтинг: 504488 | Одобрение: 92788
В Канада бил потушен пожар възникнал под високоволтова линия....Установено било, че риба, вероятно вдигната от орел от съседно езеро на 300 метра е паднала върху жиците и искрите са запалили сухата трева....Невероятно, но факт....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

