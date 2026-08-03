Наказателен съдия от Варна приключва професионалния си път в съдебната система

снимки: Петел/Районен съд - Варна

Съдия Пламен Караниколов, който до днес бе част от Наказателното отделение на Районен съд – Варна, напуска магистратските редици.

Преди броени дни, в края на последното му открито съдебно заседание съдии и съдебни служители засвидетелстваха уважението си като влязоха в съдебна зала, отправиха благопожелания и изпратиха с аплодисменти своя колега, съобщават от пресслужбата на съда.

Трудовият стаж на Пламен Караниколов започва преди около 41 години и преминава основно в органите на реда, правоохранителната и правораздавателната система. Той работи над 10 години в дирекцията на полицията в град Търговище, после продължава като помощник-следовател и следовател в Окръжна прокуратура – Търговище, а от 2006 г. става съдия в Районен съд – Омуртаг. От 1-ви май 2014 г. е част от колектива на третия по

големина първоинстанционен съд в страната – Варненският районен съд, като над 12 години правораздава изцяло в наказателното му отделение.

Общият стаж на съдия Караниколов само в съдебната система надхвърля 30 години.

Екипът на Районен съд – Варна – съдии и съдебни служители, изпраща в заслужена почивка, далеч от натоварени срокове, дела и графици, един коректен и диалогичен колега, винаги усмихнат, отзивчив и човечен, на когото от сърце пожелават да има повече време за близките си хора и да се наслаждава на любимите си занимания, посочват от съда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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