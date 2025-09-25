Налагат наказания заради избягалото дете от детска градина в София

снимка pixabay

Ще бъдат наложени наказания на учителка, помощник-възпитател и директор на столична детска градина, след като вчера 3-годишно дете е избягало от 151 детска градина "Леда Милева". Това съобщи пред журналисти Десислава Желязкова, директор на Дирекция "Образование" в Столичната община.

По думите ѝ сигнал до Общината не е бил подаден от директора, а за случая тя е научила от публикация във фейсбук. "Това е нарушение, още преди проверката да е започнала", подчерта Желязкова, цитирана от БТА.

Предварителните данни сочат, че детето е било оставено без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение. Желязкова отбеляза, че е почти невъзможно 3-годишно дете да преодолее три заключени врати. Тя добави, че детето е успяло да напусне сградата през врата към двора, която е била оставена незаключена при смяната на персонала.

Минувачка е намерила детето на улицата и го е върнала, обясни Желязкова и допълни, че директорът твърди, че учителката е търсила детето, но те нямат такива данни до момента.

"Това е изключително голямо нарушение. Наказания ще има за учителката, помощния персонал и директора", посочи Желязкова. Санкциите могат да варират от забележка до уволнение и ще бъдат определени от специална комисия. Тя уточни, че ще бъде проверено видеонаблюдението, за да се установи периодът, в който детето е било извън сградата.

Желязкова припомни, че в рамките на година има над четири подобни случаи. По думите ѝ се подготвят спешни мерки, включително преместване на бутоните за отваряне на вратите на по-голяма височина, така че децата да не могат да ги достигат. Желязкова посочи, че трябва и съдействие от родителите, защото на голяма част от детските градини се набира код за влизане и излизане през вратите, а родителите показват този код на децата, като по този начин те знаят как да си отворят също.

"Родителите трябва да са сигурни, че когато оставят децата си в детската градина, те са в безопасност и подобни инциденти ще бъдат сведени до минимум", подчерта тя.

