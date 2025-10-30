Налетяха на бой в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Страстите в "Ергенът: Любов в рая" се нажежиха и напрежението ескалира, след като Красимир изведе Ана-Шермин на романтична вечеря и я убеди да се върне в имението.

Двамата влязоха при другите усмихнати и щастливи, и им дадоха повод за дълбок размисъл какво точно се случва между тях.

Докато мъжете и жените опитваха да свикнат с новата ситуация, устатата Шермин припомни на всички около нея, че са на гости, тъй като тя си е у дома, което би трябвало да означава, че тя е господарката и трябва да се съобразяват с нея.

Пред Ана обаче се появи и проблем, тъй като няма къде да спи, след като, докато беше навън, в леглото й се настани новата участничка в продукцията Благовеста Бонбонова.

Но по-големият проблем за Шермин се оказа друг. Тя се скара със своята приятелка Габриела. Последната не се сдържа и след като я попита иска ли да яде бой, и налетя.

Ана също не се стърпя, стана от дивана и се закани да я набие.

Все пак до физическа саморазправа не се стигна, тъй като се намеси Красимир, но постъпката на двете дами бе грозна, и със сигурност е разочаровала участниците и зрителите на бТВ.

Що се отнася до Киара, тя се примири, че вече няма бъдеще с Краси. Певицата обаче призна, че няма смисъл и да се тревожи, след като бизнесменът и Шермин си пасват и искат да са заедно.

