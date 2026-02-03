Намалена видимост в проходите „Беклемето“ и „Петрохан“

АПИ

Зимната обстановка в страната създава затруднения за движението, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Най-сериозните проблеми са свързани с намалена видимост поради мъгла в планинските проходи.

В района на прохода „Беклемето“ видимостта е до 100 метра, а на прохода „Петрохан“ – между 150 и 200 метра. На места в област Велико Търново също се отчита силно ограничена видимост.

Температурите в страната са между -14 и +1 градус, времето е предимно облачно, а вятър духа в почти всички области. Дъжд вали във Враца и Гоце Делчев, а сняг – в части от област Благоевград, включително в районите на Попови ливади, Сатовча и Добринище. Пътните настилки са предимно мокри, с възможни заледявания, но са обработени и проходими при зимни условия.

Заради зимната обстановка и с цел безопасност, движението на тежкотоварни автомобили е ограничено в редица проходи.

Проходите „Върбишки“ и „Златишки“ остават затворени за всички моторни превозни средства целогодишно.

За тежкотоварни автомобили са въведени забрани в няколко прохода – „Печинско“ и „Превала“ са затворени за МПС над 12 тона и за теглене на ремаркета в двете посоки, „Айтоски“ проход е ограничен за МПС над 12 тона в участъка Айтос – Ябълчево.

„Вратник“ е забранен за превозни средства над 10 тона на отделни участъци до 30 декември 2026 г., „Дюлински“ и „Пампорово“ са затворени за МПС над 3,5 тона, „Петрохан“ – за МПС над 12 тона, за теглене на ремаркета и за превозни средства с дължина над 12 метра, „Твърдишки“ – за МПС над 10 тона.

„Троянски“ – за МПС над 12 тона, а през прохода „Шипка“ до 31 март 2026 г. е забранено движението на товарни автомобили над 12 тона и на ремаркета и полуремаркета над 10 тона. Проходите „Котленски“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“ и „Рожен“ са отворени за всички моторни превозни средства.

Движението по автомагистралите в страната се осъществява при зимни условия, като на места са въведени временни ограничения и ремонти. По АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ има участъци с намалена скорост, стеснени ленти и временни организации на движението, които са обозначени с пътни знаци.

По автомагистралите „Марица“, „Черно море“ и „Европа“ към момента няма въведени ограничения.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват въведените ограничения и да се съобразяват с метеорологичната обстановка, особено при преминаване през планинските проходи с намалена видимост, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!