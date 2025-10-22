Намалява броят на банкнотите в обращение в България

Пиксабей

Банкнотите в обращение в България стават все по-малко. За първите девет месеца на годината те са намелели с 10%, показват данни на Българската централна банка.

Атанас Кирилов често купува книги казва, че по-често пазарува с карта отколкото с пари в брой. Причината – по-удобно е.

В книжарницата, където пазарува Атанас, мениджърите отчитат, че броят на покупките с карти расте, докато хората, които плащат с банкноти намалява.

Така в касата на обекта има все по-малки суми, докато парите отиват директно по сметка на компанията.

Анализатори посочват, че част от потребителите предпочитат картовите разплащания, защото пестят време и лесно проверяват след това през мобилното си банкиране къде за какво са харчили.

Депозитите в банките също растат, а това са пари, които бизнесът и домакинствата не ползват за определен период от време.

Смяната на левове в евро по пътя ни към еврозоната също оказва влияние.

Прогнозите са, че с приближаването към еврозоната и засилването на дигиталното банкиране, банкнотите, които ползваме ще са все по-малко, предаде бТВ.

