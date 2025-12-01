Намалява населението в трудоспособна възраст

Снимка: Пиксабей

Пет поколения работят заедно на трудовия ни пазар и възрастовите различия изискват нов подход при управлението на човешкия ресурс, за да се повиши конкурентоспособността. Това се посочва в становище на Икономическия и социален съвет. Намаляват хората в трудоспособна възраст у нас. Неактивно работещите са повече от 600 хиляди души, предаде БНР.

Мерки за управление на възрастовите различия на работното място предлагат от съвета и в контекста на демографските процеси. Те вече чувствително променят възрастовата структура на работната сила у нас.

Петте поколения на трудовия пазар имат и съществени различия в светоглед, ценности и отношение към труда и технологиите, се казва в документа. Отправя се и предупреждението, че зачестяват прояви на предубеждения и нетолерантност към възрастта, които водят до понижена екипна ефективност и текучество.

ИСС настоява за незабавни действия за ратифициране на Конвенция №190 на МОТ, която въвежда ясни дефиниции и механизми за защита от насилие, тормоз и дискриминация.

Съветът обръща внимание, че от 2011 до 2021 година хората в трудоспособна възраст у нас намаляват с 19 процента. Ако темпът се запази през 2050 година средната възраст на работната сила в България ще бъде около 50-60 години. В същото време неактивните хора в трудоспособна възраст 15-64 години, които не учат и не работят, са над 600 000, което е огромен неизползван резерв за пазара на труда, се казва в становището.

