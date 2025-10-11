Намаляват донорските ситуации и извършени трансплантации у нас

Снимка: Пиксабей

С намаляващ брой донорски ситуации и извършени трансплантации България се включва в отбелязването на Европейския ден на донорството. По този повод тази вечер фасадите на 40 обществени сгради у нас ще бъдат осветени в зелен цвят, предава БНР.

За да популяризира донорството, през 2024 г. агенция Медицински надзор е похарчила 460 хиляди лева за концерти, мотошествия, спортни състезания, конференции, документален филм, социологическо проучване, кампания в социалните мрежи.

Отделно са изразходени близо 600 хиляди лева за обучения на медици в сферата на трансплантациите, включително чрез онлайн курсове. Разходите са направени в последните три месеца на годината, а за цялата година у нас са реализирани 16 донорски ситуации и 32 трансплантации от трупен донор.

За сравнение през 2023 г. трансплантациите са били 40. От началото на тази година в болниците у нас са разпознати само 9 донорски ситуации, благодарение на които е даден шанс за живот на общо 18 души.

Официално вписаните като чакащи за орган са близо 900, а десетки българи се трансплантират в чужбина. След медийни публикации за изхарчените за популяризиране държавни пари, здравното министерство назначи проверка, която не откри нарушения.

