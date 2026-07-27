Намериха 12-годишната Мери, изчезнала в София
Снимка: фейсбук
12-годишната Мери, която изчезна около 18:30 ч. в столичния квартал „Дианабад“, е намерена, научи bTV.
Момиченцето, което е родено с пълна глухота, беше излязло без слуховите си апарати и телефона.
В търсенето ѝ се включиха всички сили на сектор "Издирване" на СДВР.
Мери е пианистка и е носител на над 30 международни отличия. Представлявала е България на престижни музикални форуми в Европа, САЩ и Близкия изток и е първият български участник във форума за имплантирани музиканти „Beats of Cochlea“ във Варшава.
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