Намериха 12-годишно момиче в безпомощно състояние в Бургас

Булфото

12-годишно момиче е било прието в Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас в неадекватно състояние, съобщава ЕраНова.

Детето е намерено в безпомощно състояние до блок 86 в бургаския комплекс „Меден рудник“, след като местни жители го забелязали и веднага подали сигнал.

Към момента момичето не е способно да обясни самоличността си, какво е консумирало, кои са родителите му или как е стигнало до мястото.

Очевидци споделят, че от него се е усещала силна миризма на алкохол.

В болницата се извършват спешни токсикологични изследвания, тъй като медицинският екип има съмнения и за употреба на наркотични вещества.

Лекарите предприемат всички необходими мерки, за да стабилизират състоянието му и да предотвратят по-нататъшни усложнения.

