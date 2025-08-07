Намериха 32 загинали щъркела при пожара в Източна Сакар планина

Снимка: "Зелени Балкани"

Доброволци на Спасителния център на "Зелени Балкани" посетиха района на селата Студена, Радовец, Филипово, Устрем в Сакар планина, където до скоро бушува един от най-големите пожари в България, съобщиха от екологичната организация на сайта си. По време на обиколката бяха намерени два живи, но в лошо състояние, и 32 загинали бели щъркела – всички млади, излюпени тази година.

Голяма част от птиците бяха намерени под стълбове за високо напрежение, със следи от токов удар, но някои от тях бяха и на разстояние повече от 300 метра от жиците – в борова гора. Две от птиците, подлежащи на аутопсия, бяха със силно хиперемирани трахеи и бели дробове, посочиха от организацията и добавиха, че находките от аутопсията водят до заключението, че косвената причина за тази масова смъртност са пожарите, които вероятно са подплашили младите и неопитни птици и те в паниката си са кацали на опасните стълбове.

Освен пернатите, доброволците са открили и три живи, но в недобро състояние, и шест умрели сухоземни костенурки, както и три умрели таралежа и стотици насекоми.

Обходеният район пострада от пожар, който прехвърли река Тунджа от Лесово, Ямболско, първоначално в Тополовградско на 27 юли. Той унищожи около 60 000 декара в общините Тополовград и Свиленград.

Още по време на пожара областният управител на Хасково Стефка Здравкова, която е ветеринарен лекар, каза за БТА, че са изгорели много диви животни. "Драматична е ситуацията от екологична гледна точка, защото са унищожени цели екосистеми, чието възстановяване ще отнеме десетилетия", заяви тя.

