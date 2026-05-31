Намериха 4-годишно момче само край Траката във Варна, полицията издирва близките му

Снимка Булфото

Притеснителен случай разтревожи жители на Варна в ранните часове на неделния ден, след като малко дете е било открито само в района на местността „Траката“.

За ситуацията съобщи варненката Абибе Бедри чрез публикация във Facebook, публикувана в 5:18 часа сутринта. По думите ѝ полицията е потърсила съдействие от живеещите в района, след като пред дома им е било намерено момченце на около 4 години, което се представя с името Ники.

„Преди малко полицията ни събуди, защото пред дома ни – в района на м-т Траката във Варна, е било намерено момченце на около 4 години, което се представя с името Ники“, написа Бедри в социалната мрежа.

По информацията, споделена от нея, детето вече е било под грижите на полицейските служители към момента на посещението им. Жената уточнява, че момченцето е изглеждало спокойно и в добро състояние, но нито тя, нито съпругът ѝ са успели да го разпознаят.

„Детето беше при полицаите и изглеждаше добре, но нито аз, нито съпругът ми го разпознахме“, допълва тя, пише Блиц.

В публикацията си варненката отправя апел към гражданите да разпространят информацията възможно най-бързо, за да достигне до родителите или близките на детето.

„Ако някой познава детето или родителите му видят този пост, моля да се свържат с полицията възможно най-скоро. Моля за споделяне, за да достигне информацията до близките му“, призовава Бедри.

Към момента няма официална информация от Областната дирекция на МВР във Варна за обстоятелствата, при които момченцето е било открито само, както и дали вече е установена самоличността му. Очаква се полицията да предостави допълнителни данни по случая след приключване на първоначалните проверки.

Случаят предизвика десетки реакции в социалните мрежи, където жители на Варна изразяват надежда детето бързо да бъде върнато при семейството си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!