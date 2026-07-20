Намериха 75-годишната Петранка от кв. "Орландовци"

Кадър БНТ

Намериха в добро състояние 75-годишната Петранка Кръстанова, научи bTV.

Жената от столичния квартал "Орландовци" беше в неизвестност от петък, съобщиха от семейството. Близките й започнали да я издирват на същия ден.

Синът ѝ сподели, че жената е с диагноза лека форма на депресия, но е общителна. Той е подал сигнал още в петък.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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