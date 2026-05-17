Намериха изгубената халка на „динозаврите“ от Обиколката на Италия в България

Историята на двойката, която привлече вниманието на зрителите и социалните мрежи с костюмите си по време на първите три етапа от Джиро д’Италия в България, приключи с положителна развръзка, предаде Бтв.

Деси и Йосиф, забавното семейство „динозаври“, за които bTV разказа преди дни, и превърнали се в едни от емблематичните фенове по трасето на Обиколката на Италия у нас, които търсеха изгубената брачна халка на съпруга, съобщиха, че пръстенът вече е намерен.

Безценното бижу е открито в хотела, в който Деси и Йосиф са били отседнали, а двамата благодариха на всички за помощта.

Стартът на Джиро д’Италия 2026 от България се превърна в едно от най-значимите спортни събития у нас през последните години.

Хиляди фенове изпълниха трасетата от Бургас до Търново, през Пловдив - до София, а колоритни запалянковци като „динозаврите“ се превърнаха в символ на атмосферата около състезанието.

Българското домакинство на Джирото роди истински карнавал от образи: от фламинго и лисица по трасето до влюбени динозаври с вече намерена брачна халка...

