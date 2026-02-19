реклама

Намериха изгубилия се в Стара планина турист

19.02.2026 / 16:19 2

снимка: ПСС, архив

Щастливо завърши акцията в Стара планина по издирването на турист от село Джулюница.

Спасителните екипи са открили мъжа в района над Бабско пръскало.

Издирваният Никола Владов от Джулюница е бил изнемощял, тъй като прекарал 4 дни без храна.

Туристът е свален от района на Бабско пръскало от екипите на Дирекцията на Национален парк "Централен Балкан“ и на Планинската спасителна служба, които му оказали първа помощ, предаде БНР.

Издирването започна тази сутрин, след като вчера близките му подават сигнал, че е тръгнал в събота, а от няколко дни нямали връзка с него.

По информация на спасителните екипи туристът се бил приютил в заслона "Голям Кадемлия", разположен на самия връх в Стара планина, което е спасило живота му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

Коментари
1
0
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 574533 | Одобрение: 109693
Чудя се защо търсят такива идиоти, защото за да тръгнеш на туризъм в това време си е чист идиотизъм, не туризъм.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 183722 | Одобрение: 19372
Голям Кадемлия оправда името си!!!;):errm:Ухилен

