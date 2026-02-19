Намериха изгубилия се в Стара планина турист

снимка: ПСС, архив

Щастливо завърши акцията в Стара планина по издирването на турист от село Джулюница.

Спасителните екипи са открили мъжа в района над Бабско пръскало.

Издирваният Никола Владов от Джулюница е бил изнемощял, тъй като прекарал 4 дни без храна.

Туристът е свален от района на Бабско пръскало от екипите на Дирекцията на Национален парк "Централен Балкан“ и на Планинската спасителна служба, които му оказали първа помощ, предаде БНР.

Издирването започна тази сутрин, след като вчера близките му подават сигнал, че е тръгнал в събота, а от няколко дни нямали връзка с него.

По информация на спасителните екипи туристът се бил приютил в заслона "Голям Кадемлия", разположен на самия връх в Стара планина, което е спасило живота му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!