Намериха куче с прободна рана на врата, обвиняват 26-годишен перничанин

Снимка: Пиксабей, илюстративна

26-годишен перничанин е задържан за противозаконно увреждане на куче, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че вчера на тел. 112 бил подаден сигнал от 38-годишна перничанка, че на ул. „Симеоновград“ съсед е намерил куче, обитаващо района с рана в областта на врата. Животното е живо и днес му предстои операция, съобщава Дарик.

По данни на живущите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител, който е задържан за до 24 часа с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.

