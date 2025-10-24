Намериха мъртъв граничен полицай в Бургаско

снимка Булфото

Граничен полицай е намерен мъртъв в дома си, докато е в командировка по охрана на държавната граница.

По непотвърдени данни става въпрос за 48-годишен мъж, съобщава БГНЕС.

Сигналът за инцидента е подаден от негови колеги, след като мъжът не се явил на работа. Потърсен е на адреса, на който пребивава, и е намерен починал. Няма данни за насилие.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!