Намериха мерки и теглилки за дози за наркотици в апартамента, където се разигра трагедията в Благоевград

Снимка Булфото

Нормални ученици, които са посещавали училище редовно. Не е имало предварителна индикация за зависимости или дейности, които да бъдат притеснение или подозрение за нередности. Така описа учениците от трагичния случай в Благоевград Ивайло Златанов, началник на регионалния инспекторат по образование в града.

В апартамента са намерени мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение, тъй като такива неща се използват, за да се правят различни дози дрога.

В апартамента са намерени и огромни количества наркотици, райски газ, които участниците в купона вероятно са употребили.

Домакин на купона е било 17-годишното момче, а останалите трима са били гости. Четвъртият човек в момент от купона се е притеснил от заплахи към него, напуснал е жилището. След около час се е върнал, след това отново е тръгнал в неизвестна посока.

Той е бил част от задържаните, за да се установи неговата съпричастност, а не заради вина, предаде Нова.

До РУО не е постъпвал сигнал за неадекватно и ненормално поведение от въпросните ученици, каза Златанов. Това, което съм коментирал с директорите на училищата и с част на учителите е, че до момента не е имало информация, която да провокира намеса на органите на реда, на учителите или на родителите, допълни той, пише novini.bg.

