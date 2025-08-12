Намериха място за мозайката "Хората и морето" от автогарата във Варна

Снимка: Фейсбук, The Forgotten Civilization

Поставят мозайката "Хората и морето", свалена от старата сграда на автогарата, на фасадата на сградата Хуманитарната гимназия.

Тя ще бъде част от визуалната линия на новия вход към новостроящата се сграда.

До месец и половина се очаква да бъде инсталирана. Това съобщиха от общинската администрация по време на брифинг.

Радио Варна припомня, че от общината търсиха най-подходящото място за експониране на паното.

