Намериха място за мозайката "Хората и морето" от автогарата във Варна

12.08.2025 / 13:03 2

Снимка: Фейсбук, The Forgotten Civilization

Поставят мозайката "Хората и морето", свалена от старата сграда на автогарата, на фасадата на сградата Хуманитарната гимназия. 

Тя ще бъде част от визуалната линия на новия вход към новостроящата се сграда. 

До месец и половина се очаква да бъде инсталирана. Това съобщиха от общинската администрация по време на брифинг.

Радио Варна припомня, че от общината търсиха най-подходящото място за експониране на паното. 

 

Серж (преди 29 минути)
Рейтинг: 221109 | Одобрение: 44094
На открито ли ще бъде? Дали ще издържи на атмосферните условия?
MrBean (преди 31 минути)
Рейтинг: 184499 | Одобрение: -2196
Страхиотно! Не знаех,че са я съхранили.

