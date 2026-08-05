Намериха печеливш лотариен билет за 1 млн. в кофа за бокук

Стопкадър: БНТ

Печеливш лотариен билет за един милион евро беше намерен в боклукчийски камион в Бари, Италия, съобщава БНТ.

Собственичката му го изхвърля в боклука, след като машината за проверка изписва, че сумата не може да се изплати – какъвто е случаят с големите печалби. След като осъзнава грешката си, жената се свързва с боклукчийската компания. Камионът, който е минал оттам бързо е идентифициран. След внимателно претърсване, билетът е върнат невредим.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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