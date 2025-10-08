Намериха ръчна граната сред отпадъци в софийско депо

Пиксабей

На 7 октомври по обяд в РУ-Самоков е постъпил сигнал, че на лента за разделно събиране на отпадъци в регионалното депо е намерена ръчна граната.

На място веднага са изпратени полицейски служители, съобщиха от ОДМВР-София. Боеприпасът е иззет за обезвреждане от служители на военно поделение.

Установено е, че се касае за силно корозирала граната. По случая е регистрирана преписка, пердаде Фокус.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!