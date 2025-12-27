Намериха съмнителен предмет, наподобяващ снаряд край Монтана

Снимка МВР

Полицията се натъкна на необичайна гледка до наш град.

Съмнителен предмет, наподобяващ взривно устройство, беше открит от служители на Регионалното депо за битови отпадъци край Монтана. Инцидентът се е разиграл в местността "Неделището", разположена в землището между селата Крапчене и Николово.

Работниците са се натъкнали на обекта по време на обичайната си дейност в съоръжението. Пристигналата на място дежурна оперативна група е извършила обстоен оглед на района.

"Установен е цилиндричен метален предмет с дължина от 47 сантиметра, зелен на цвят," съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Монтана.

Специализираните екипи са обезопасили периметъра и са иззели предмета, който по външни белези силно наподобява военен снаряд или част от взривно устройство. Към момента няма данни за опасност за населението или за прекъсване на работата на депото за дълъг период от време.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи произхода на устройството и как то е попаднало в битовите отпадъци, пише dunavmost.com.

