Намериха скрити камери в женските тоалетни в училище в София, арестуван е директорът

Директорът на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов е задържан от полицията тази вечер. Разследването е свързано с поставянето на скрити камери в училищните тоалетни, съобщава БНТ, позовавайки се на свои източници.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават.

Евтимов заема длъжността от почти две години.

