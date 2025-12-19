Намериха труп в Пловдив

Снимка Пиксабей

Тялото на мъж е било открито в петък вечерта в Пловдив.

Починалият е намерен в района на квартал "Кършияка", на улица "Йоан Екзарх", в изоставена и занемарена постройка.

На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията и на Спешна медицинска помощ. Медицинските служители са констатирали смъртта на мъжа, съобщава Plovdiv24.bg.

Към този момент на мястото се извършва оглед, а самоличността на починалия все още не е установена.

