Намериха труп във варел с киселина

Снимка Пиксабей

Сръбската полиция се натъкна на зловеща гледка.

На 12 май вечерта, в ресторант "27“ в престижния белградски квартал Сеняк, един мъж изчезва след среща, организирана от самия началник на полицията в Белград.

Няколко дни по-късно тялото му е открито заровено в метален варел край езерото Ярковац. Междувременно полицаи, прокурори, министри и президентът Александър Вучич си противоречат многократно, превръщайки това, което първоначално изглежда като мафиотска разправа, в една от най-сериозните политико-криминални афери в съвременна Сърбия.

Жертвата, Александър Нешович, известен като „Бая“, е представян като близък до Деян Стоянович „Кека“ – добре позната фигура на сръбската организирана престъпност още от 90-те години. Според разследването той е бил примамен в ресторанта от Веселин Милич, началник на полицията в Белград и бивш съветник на президента Александър Вучич по въпросите на борбата с организираната престъпност и корупцията, информира БГНЕС.

Документите, разкрити от списание "Неделник", описват вечер, достойна за криминален роман. Около 22.20 ч. Веселин Милич лично се обажда на Александър Нешович. Неговата партньорка твърди, че го е чула да обяснява, че не е казал „нищо лошо“ нито за началника на полицията, нито за "лигавия" – пренебрежителен прякор за Александър Вучич.

Веселин Милич го кани да дойде в ресторант „27“, за да „изяснят някои неща“. В досието се уточнява, че началникът на полицията „се е намирал с приятели и са били пийнали“. Но когато Александър Нешович пристига пред ресторанта, той забелязва автомобила на Саша Вукович „Боске“, с когото е в конфликт от няколко месеца. Разтревожен, той отказва да влезе и се връща към Нови Белград.

В 23:01 ч. Саша Вукович отново се свързва с Александър Нешович, за да го убеди да се върне. Според документите на прокуратурата Веселин Милич лично се намесва в разговора с думите: „Това е единственият ти шанс да се върнеш.“ Александър Нешович все още се колебае и се съветва с двама приятели. Единият му препоръчва да се прибере вкъщи и да отложи срещата за следващия ден. Другият смята, че няма опасност: „Това е началникът на полицията, пред ресторанта има много полицаи.“

В крайна сметка Александър Нешович се връща и сяда на масата, на която се намират Веселин Милич, Саша Вукович и Марио Станкович, близък на Вукович. По-нататъшните събития са известни само от версията на прокуратурата: избухва спор, Саша Вукович изважда оръжие, което според твърденията му е донесено от съпругата му, и произвежда няколко изстрела по Александър Нешович.

Никой полицай не се намесва веднага. Според разследването тялото впоследствие е преместено, а следите от престъплението са заличени: кръвта е почистена, записите от охранителните камери са изтрити, а веществени доказателства са изчезнали. Веселин Милич напуска мястото с автомобил, докато други заподозрени пренасят тялото. Данните от мобилните телефони показват придвижване между Топчидер, Остружница, Сурчин и Шимановци преди телефоните да бъдат изключени. Скоро след това започват да се трупат противоречия.

Първият въпрос е: как полицията официално е разбрала за убийството едва два дни по-късно, след като партньорката на Александър Нешович подава сигнал за изчезването му? Тази версия е още по-изненадваща, тъй като Александър Нешович вече е оцелял при опит за убийство няколко месеца по-рано и по принцип е бил сред лицата, наблюдавани от службите за сигурност.

Вторият въпрос е: защо Веселин Милич е арестуван едва три дни след случилото се? Ден преди задържането му сръбските социални мрежи вече обсъждат участието му и дори съобщават за предстоящ арест. Мнозина днес подозират, че са водени преговори, целящи да ограничат политическите и медийните щети от аферата.

Мистерията около тялото допълнително засилва подозренията. Вестник "Данас" първоначално съобщава, че тялото на Александър Нешович е открито изгорено край магистралата в Шимановци, позовавайки се на няколко полицейски източника. Тази информация не е опровергана веднага. След това самият Александър Вучич публично заявява, че тялото не е открито. Няколко дни по-късно, след мащабни издирвателни операции на полицията и армията около езерото Ярковац, тялото все пак е намерено – заровено във варел, съдържащ киселина, в район, който вече е бил претърсван...

Новината за варела с киселина шокира сръбското общество. Мнозина виждат в него методи, по-характерни за латиноамериканските картели, отколкото за традиционните балкански престъпни разправи. Скандалът придобива голямо политическо измерение. Александър Вучич редува тревожни изявления с призиви за спазване на презумпцията за невиновност. В независимите медии мнозина виждат в случая доказателство за дългогодишна близост между определени полицейски структури, властта и престъпните среди.

Седмичникът "Време" определя случая като „най-големия скандал“, разтърсил Министерството на вътрешните работи през последните две десетилетия. Според главния редактор Филип Шварм аферата показва, че „корупцията убива“ и разкрива съществуването на система, в която висши полицейски служители могат да се превръщат в посредници между престъпни групировки.

В тази и без това непрозрачна обстановка публикациите на Милош Меденица – син на бившата председателка на Върховния съд на Черна гора Весна Меденица, осъдена за корупция – допълнително подхранват спекулациите. Издирван с международна заповед, издадена от Подгорица, Милош Меденица от месеци публикува съобщения, свързващи организираната престъпност, службите за сигурност и политическата власт на Балканите.

Най-смущаващото е, че изглежда е предвидил няколко ключови елемента от аферата „Сеняк“ още преди официалното им потвърждение. Според Дарко Шукович, главен редактор на "Антена М", „Милош Меденица практически е разкрил случая предварително“. Мнозина вече се питат кой всъщност му предоставя информация и докъде се простират връзките му в сръбските и черногорските служби за сигурност.

В Белград скандалът около ресторант „27“ вече надхвърля рамките на обикновено съдебно дело. След убийството няколко заведения са били вандализирани, плаващи ресторанти по бреговете на река Сава са били подпалени, а в друг ресторант в столицата е избухнала нова престрелка. За много наблюдатели тези събития изглеждат като първите признаци на насилствено преразпределение на влиянието в сръбския престъпен свят.

В рамките на разследването Саша Вукович (48 г.) и Марио Станкович (46 г.) са обвинени като съизвършители на тежко убийство, в съвкупност с престъпления, свързани с незаконно производство, притежание, носене и трафик на оръжие и взривни вещества, както и за застрашаване на обществената сигурност. Данка Вукович (42 г.) е обвинена в незаконно производство, притежание, носене и трафик на оръжие и взривни вещества. Обвинения са повдигнати и срещу полицаите Веселин Милич (46 г.), Бобан М. (41 г.), Саво С. (33 г.) и Петко П. (46 г.) за неподаване на сигнал за престъпление и неговия извършител, както и за оказване на помощ на извършителя след извършването на престъплението.

Ненад Л. (50 г.) и Вук Ш. (21 г.) са обвинени за неподаване на сигнал за престъпление и неговия извършител, като срещу Вук Ш. има и обвинение за подпомагане на извършителя след престъплението. Накрая, Деян С. (50 г.) е обвинен за оказване на помощ на извършителя след извършването на престъплението.

