Намериха тяло на мъж във водите на Марица
Снимка: Пиксабей
Безжизненото тяло на млад мъж е намерено в коритото на река Марица днес, предаде "Фокус".
Сигналът към телефон 112 е подаден от граждани към 4:30 ч. тази сутрин.
Случаят е поет от 6 РПУ Пловдив.
Според първоначални данни момчето е забелязано върху парапета на моста на Адата, а малко по-късно тялото му е открито във водите.
Медиците са констатирали смъртта на момчето.
Разследва се какво е довело до трагичния инцидент.
