Намериха тяло на мъж във водите на Марица

Снимка: Пиксабей

Безжизненото тяло на млад мъж е намерено в коритото на река Марица днес, предаде "Фокус".

Сигналът към телефон 112 е подаден от граждани към 4:30 ч. тази сутрин.

Случаят е поет от 6 РПУ Пловдив.

Според първоначални данни момчето е забелязано върху парапета на моста на Адата, а малко по-късно тялото му е открито във водите.

Медиците са констатирали смъртта на момчето.

Разследва се какво е довело до трагичния инцидент.

