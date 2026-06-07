Намериха тяло на жена край "Петолъчката", има задържан

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Полицията в Сливен е задържала 26-годишен мъж от село Пъдарево във връзка с извършено тежко криминално престъпление, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигнал за намерено тяло на жена в района на път I-7, в близост до кръстовището „Петолъчката“ край село Мокрен, е получен на 5 юни малко след 19:00 часа. Незабавно е уведомена Окръжната прокуратура в Сливен.

По случая са проведени процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР – Сливен със съдействието на екип от Главна дирекция „Национална полиция“.

В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж, криминално проявен за кражба, уточниха пред БТА от полицията. Установено е, че жертвата е 31-годишна жена от Ямбол.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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