Намериха удавени двете деца след пикник на Струма

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Намерени са телата на двете издирвани деца на 8 и 11 г. в река Струма до кюстендилското село Пастух.

Открити са близо до мястото на индидента, предаде БНТ.

Три деца - на 8, 11 и 6 г. отишли на пикник с баба си и дядо си. Решават да влязат във водата и тогава започва трагедията. Бабата и дядото са намерени мъртви в реката. 6-годишното дете не е влизало във водата, а започнало да тича и излязло на шосето, за да повика помощ.

Детето е в шок, но е невредимо.

Полиция, екипи на пожарната и доброволци са в района на трагедията и повече от три часа продължават издирването. Включени са дронове и лодки на рибари. Местни хора разказват, че вирът достига дълбочина от 8-9 метра. От община Бобошево отправиха спешен призив всеки, който може да се включи в издирването на двете деца по поречието на Струма.

Столичната община изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирвателната операция край река Струма. Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те отпътуваха незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие.

"В този тежък момент мислите ни са с близките на загиналите. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и се надяваме издирвателната операция да даде надежда", посочват от Столична община.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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