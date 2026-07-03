Намериха живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма

Снимка Булфото, архив

Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма до кюстендилското село Пастух. Първоначалната информация беше, че възрастно семейство с две внучета е изчезнало във водите на река Струма. По-късно стана ясно, че внучетата са били три. Открити са две тела - на мъж и жена до момента.

Полиция, екипи на пожарната и доброволци са в района изчезването.

Столичната община изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирвателната операция край река Струма. Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те отпътуваха незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие.

"В този тежък момент мислите ни са с близките на загиналите. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и се надяваме издирвателната операция да даде надежда", посочват от Столична община, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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