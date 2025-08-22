Намесиха Ивелин Михайлов с фирмата с парашута в Несебър, той отвърна

Булфото

На 4-часови договори са работели служителите във фирмата, стопанисвала атракциона в Несебър, където загина 8-годишно дете. Съсобственичката се оказа приближена до лидера на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Фирмата "Венис Марина ЕООД", която стопанисва парашута, от който преди дни падна и загина 8-годишното дете, не е била проверявана от трудовата инспекция до момента. Това стана ясно след проверка в Слънчев бряг от социалния министър Борислав Гуцанов и представители на местните контролни органи.

До сряда държавата решава как ще работят атракционите

"Това нарушение на 4-часов трудов договор как би рефлектирало върху случилото се, защото се касае за съоръжение, което ние не контролираме и нямаме материална компетентност да контролираме - коланите, сбруите на този парашут, който се ползва не от работници на дружеството, а от клиенти, които са външни лица", каза директорът на "Главна инспекция по труда" - Бургас, Павлин Васков, предаде България он ер

Въпреки че трудовата инспекция не контролира безопасността на туристическите атракциони, според министъра към ситуацията е било подходено безотговорно.

"Наистина подобни съоръжения трябва да бъдат проверявани ежегодно, а те имат много бързо стареене заради слънцето и морската вода. Не мога да разбера защо хората, които се занимават с подобна дейност, не си дават сметка, че с морето шега не бива. Това не е приказка - всичко това трябва да бъде проверявано многократно. Трябваше ли да стане този инцидент, за да се разбере, че с водата и морето шега не бива", коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Според търговския регистър едноличен собственик на фирмата е Стефани Стоименова – дъщеря на убития преди години бизнесмен Веселин Стоименов, по прякор Дебелия. Покойната ѝ майка Стефка Стоименова е била в приятелски отношения с лидера на "Величие" Ивелин Михайлов. В социалните мрежи той отговори на нападките, отправени към него, че по никакъв начин не е свързан с тази фирма.

"Ако съм отговорен за това, че съм бил приятел със Стефи, аз не искам да работя нито за такава държава, нито за такива хора – да се отказвам от приятелите си, защото някъде е станало нещо, и то починали приятели", заяви Михайлов.

Вчера съдът пусна под гаранция капитана на лодката Христо Раев. Според адвоката му има вероятност станалото да е саботаж.

"Той също изказа учудване, че двата колана са се скъсали почти едновременно и на едно и също място. Все се случва единият колан да се прокъса - тогава веднага можем да реагираме и за секунди да свалим парашута на безопасно разстояние от водата, за да не се стигне до трагичен край. В случая обаче и двата се скъсаха едновременно, което вече навежда на мисълта, че има някаква намеса по отношение на тези колани", каза адвокатът на капитана на лодката - Ваня Радиева.

Разследването продължава, а в ареста остават двама служители на атракциона.

