Намушкаха двама американски туристи с нож край Акропола

Снимка Пиксабей

Двама американски туристи са получили леки наранявания при нападение с нож край южния вход на Акропола в Атина тази сутрин, съобщи телевизия Скай.

Според първоначалната информация извършителят е гръцки гражданин, за когото има данни, че страда от психически проблеми.

Вчера сутринта той е заплашвал преминаващите хора, след което без причина е нанесенил леки порезни рани по ръцете на двамата туристи, пише Блиц.

Нападателят е бил задържан на място от пристигналите полицейски екипи. Към момента няма допълнителни подробности за състоянието му или за мотивите за атаката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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