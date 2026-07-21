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Намушкаха двама американски туристи с нож край Акропола

21.07.2026 / 10:29 1

Снимка Пиксабей

Двама американски туристи са получили леки наранявания при нападение с нож край южния вход на Акропола в Атина тази сутрин, съобщи телевизия Скай.

Според първоначалната информация извършителят е гръцки гражданин, за когото има данни, че страда от психически проблеми.

Вчера сутринта той е заплашвал преминаващите хора, след което без причина е нанесенил леки порезни рани по ръцете на двамата туристи, пише Блиц.

Нападателят е бил задържан на място от пристигналите полицейски екипи. Към момента няма допълнителни подробности за състоянието му или за мотивите за атаката.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 637528 | Одобрение: 125813
В Гърция живеят около 300 000 циганина.....Наричат ги недосегаемите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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