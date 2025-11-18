Намушкаха таксиметров шофьор в Разградско, задържан е негов клиент

Снимка: Булфото

Мъж на 33 години от разградското село Мортагоново е задържан за извършен от него опит за убийство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 02:40 ч. на 15 ноември на тел.112 е получен сигнал, че по главен път I-2 близо до село Ушинци по пътното платно се придвижва мъж и прави опити за спиране на преминаващи автомобили. Пристигналият на място полицейски екип установил 68-годишен мъж от село Радинград с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница.

Пострадалият успял да обясни, че около 01:30 ч. същата нощ е извършвал таксиметрова услуга към Мортагоново и бил намушкан от клиента с нож. Той е транспортиран в болницата в Разград, където е настанен в интензивното отделение с временна опасност за живота.

В хода на предприетите незабавни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установен извършителят на деянието – мъж на 33 години, криминално непроявен, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете.

След като му е оказана неотложна медицинска помощ и след освидетелстване от съдебен лекар, е задържан в сградата на Районното управление в Разград.

Таксиметровият автомобил е открит на територията на село Мортагоново. По случая се води разследване за престъпление под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.

За БТА говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева посочи, че причината за инцидента с таксиметровия шофьор са неуредени финансови отношения.

През 2019 г. Разградският окръжен съд осъди на 25 години затвор младеж, убил таксиметров шофьор край Разград.

