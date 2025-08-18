Намялава стажа за пенсия за новите пенсионери

Пиксабей

Въпреки увеличаването на изискванията за стаж и възраст всяка година новите пенсионери са с все по-кратък трудов живот, пише Телеграф.

Това става ясно от годишника на Националния осигурителен институт за 2024 г.

През миналата година пенсионерите с новоотпуснати пенсии са били със средно 34,5 г. осигурителен стаж. При мъжете тази стойност е 35,2 г., а при жените – 34 г. За сравнение, четири години по-рано – през 2020-а, стажът на новите пенсионери е бил средно 36,2 г., тоест с почти две години по-дълъг. За господата стойността е била 37,5 г., а за дамите – 35 г.

Още по-голяма е разликата, когато сравняваме продължителността на трудовия живот на новите и старите пенсионери. Като цяло за системата пенсионерите с лични пенсии за стаж и възраст през 2024 г. са имали стаж 38,2 години на фона на едва 34,5 г., когато броим само новите пенсионери.

В същото време изискванията както за продължителност на трудовия живот, така и за възрастта при излизане в пенсия постоянно растат. През миналата година те са били: 36 г. и 6 месеца осигурителен стаж за жените и 39 г. и 6 месеца стаж за мъжете. Хората, на които не им достига стаж, имат два варианта – или да си купят, или да изчакат до 67-годишна възраст и тогава да се пенсионират, ако имат 15 г. трудов живот. Законът позволява да купим недостигащ стаж до 5 г.

Недостигащият стаж вероятно е причината хората често да остават на работа и след като навършат години за пенсия. През миналата година дамите имаха право да се пенсионират на 62 г. и 2 месеца, но реално са го правели средно на 63,7 години. Господата пък можеха да приключат с трудовия си живот на 64 г. и 7 месеца, но са изчаквали до 65,9 г.

Друга открояваща се тенденция е, че пада средният индивидуален коефициент, който е ключов фактор при изчисляване на размера на пенсията. При новоотпуснатите пенсии през миналата година той е бил съвсем малко над единица, докато при съществуващите пенсии е 1,224.

Въпреки това адекватността на пенсиите, измерена като съотношение на средния им месечен размер към средната заплата, е нараснала спрямо 2020 г. През 2024 г. средният размер общо на всички видове пенсии е 38% от средната месечна заплата за страната. Докато 4 г. по-рано това съотношение е било 31,4%.

