Нана Гладуиш: Отново съм диагностицирана с рак

Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак.

Всичко почнало от нещо съвсем дребно по кожата.

Тя решила все пак да отиде на лекар, който й казал страшната диагноза.

"Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо - някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм някъде по средата - немного добре, немного зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", оповести в Инстаграм емблемата на "Съдебен спор". Злокачественият тумор, се намира в горната част на главата на Нана, цитира България днес.

Думите са изключително тежки, но са изречени с нечовешката сила на жена, изправена за пореден път пред една от най-страшните болести в съвременната история.

"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели с лека тъга Гладуиш, която прави разкритието съвсем спонтанно на паркинга на болница в Маями.

