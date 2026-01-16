Нана Гладуиш: Отново съм диагностицирана с рак
Кадър Фб
Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак.
Всичко почнало от нещо съвсем дребно по кожата.
Тя решила все пак да отиде на лекар, който й казал страшната диагноза.
"Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо - някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм някъде по средата - немного добре, немного зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", оповести в Инстаграм емблемата на "Съдебен спор". Злокачественият тумор, се намира в горната част на главата на Нана, цитира България днес.
Думите са изключително тежки, но са изречени с нечовешката сила на жена, изправена за пореден път пред една от най-страшните болести в съвременната история.
"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели с лека тъга Гладуиш, която прави разкритието съвсем спонтанно на паркинга на болница в Маями.
Още в https://www.bgdnes.bg/bulgaria/article/22106557
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!