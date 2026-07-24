Нанков: 5 години само хаос и оправдания. Време е да се захващат за работа
|Снимка уикипедия, GM Studio
По информация в медиите снощи камион е повредил и е откъснал вентилаторна турбина в тунел "Витиня" на автомагистрала “Хемус”. Тя е паднала на платното в посока Варна. За щастие няма пострадали.
Това написа бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в личния си профил във Фейсбук:
Ето как продължава постът му:
Чакаме отговори от компетентните институции какво е било състоянието на съоръжението, кога му е извършвана техническа проверка и как е било поддържано то.
Защото всички шофьори през последните 5 години виждат, че по републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши. Занемарени са и техническите съоръжения по нея.
Пет години гражданите гледаха телевизионно шоу на временни министри, които заливаха ефира с манипулации, а управляваните от тях институциите бяха впрегнати за политически атаки. Нито един голям проект не беше започнат, работата се движеше по инерцията, оставена от ГЕРБ. Тук-там довършени обекти, но като цяло - пет години НИЩО!
Спрени търгове, обявени нови търгове, които не бяха финализирани. Само хаос и оправдания. Време е да се захващат за работа. И в бюджета си гласуваха рекордна капиталова програма - значи пари има. Сега ако намерят и управленски капацитет, ще е добре за всички граждани.
epicenter.bg
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!