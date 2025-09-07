Кадър Инстаграм

Нанси Карабойчева напуска България с двете си деца. Водещата на риалитито на Би Ти Ви "Живот на кантар" най-вероятно ще смени адреса си с испански. Тя и синовете й заминават за Канарските острови при мъжа в семейството – волейболистът Добромир Димитров. Той подписа договор с испанския шампион Гуагуас Лас Палмас.



Съпругът на Нанси отлетя от София за Канарските острови преди месец. Бившата Мис България и двете им деца го изпратиха на летището с обещанието скоро отново да бъдат заедно. "Успех, тате, вярваме в теб! Попътен вятър, любов. Бъди здрав. И се наслаждавай на играта, както преди. До скоро!", написа тогава Нанси в социалните мрежи, като показа няколко снимки със семейството си от софийското летище. Тя остана в страната ни още около три седмици – сама с децата. Повечето време звездата от "Живот на кантар" е прекарала във вилата на семейството си край Батак.



Миналия вторник обаче тя сподели в социалните мрежи, че отново е с Добромир. Двамата са се срещнали в Прага, където изкарват ваканция почти като младоженци. Децата им не са с тях, а само двойка приятели – също без наследници. Очаква се след тази ваканция Нанси да събере багажа си, да стегне куфари и за децата и всички заедно да отлетят за Канарските острови при Добри.



Семейството е свикнало с такива промени в адресната си регистрация. През годините волейболистът е играл в няколко различни клуба в Румъния, Италия и даже в Иран, но това не е повлияло на връзката му с Нанси. За първи път Димитров играе в Испания, пише HotArena.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!